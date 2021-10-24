Маліновський став найкращим гравцем матчу Атланта - Удінезе

Джерело - Чемпіон.
Українець Руслан Маліновський був визнаний найкращим гравцем поєдинку 9-го туру Серії А Аталанта - Удінезе.
Про це повідомляє WhoScored.
Українець відзначився забитим голом на 56-й хвилині і отримав оцінку 7.6.
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Джерело - Чемпіон.
Українець Руслан Маліновський був визнаний найкращим гравцем поєдинку 9-го туру Серії А Аталанта - Удінезе.
Про це повідомляє WhoScored.
Українець відзначився забитим голом на 56-й хвилині і отримав оцінку 7.6.