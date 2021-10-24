Бєсєдін: Не хочеться ставити якісь терміни повернення на футбольне поле

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін по плану проходить відновлення після травми коліна.

Про це заявив сам футболіст.

"Все добре, слава богу. Вже краще, приїхав з Іспанії, відкинув милиці, розпочав тренуватися на базі з нашими реабілітологами, все йде за планом. Не хочеться ставити якісь терміни або загадувати.

Ми кожен день працюємо, збільшуємо навантаження, все йде нормально. З ранку і до обіду - робота в залі, потім фізотерапія, процедури, лід. Зараз перебуваю більше з сім'єю, з дітьми. Це єдиний плюс у всій цій історії", - сказав Бєсєдін.