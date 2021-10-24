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Бєсєдін: Не хочеться ставити якісь терміни повернення на футбольне поле

Сьогодні 13:25 161 0
Нападник розповів про відновлення після травми коліна
Бєсєдін: Не хочеться ставити якісь терміни повернення на футбольне поле
#Бєсєдін, #Динамо

Джерело - Sport Arena.

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін по плану проходить відновлення після травми коліна.

Про це заявив сам футболіст.

"Все добре, слава богу. Вже краще, приїхав з Іспанії, відкинув милиці, розпочав тренуватися на базі з нашими реабілітологами, все йде за планом. Не хочеться ставити якісь терміни або загадувати.

Ми кожен день працюємо, збільшуємо навантаження, все йде нормально. З ранку і до обіду - робота в залі, потім фізотерапія, процедури, лід. Зараз перебуваю більше з сім'єю, з дітьми. Це єдиний плюс у всій цій історії", - сказав Бєсєдін.

Нагадаємо, Дуелунд травмувався у чемпіонаті Нідерландів.

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