Фахівець розповів про дивні матчі ФК Минай

 Кобін: Я звик до того, що не можу підозрювати людей, які мене оточують | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Шахтар у більшості переміг Ворсклу в 12 турі
Вчора 18:56 998
Українська Суперліга. Хімік - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:01 514
УПЛ. Рух - Минай: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:47 1098
Сьогодні б Прокопенку було 77 років: Найвідоміші цитати тренера
Сьогодні 13:17 165
Серія А. Аталанта - Удінезе: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:16 869
Українська Суперліга. Кривбас - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:45 534
Кобін: Мілевський та Селезньов - неординарні особистості
Сьогодні 11:09 284
Віктору Прокопенку виповнилося б 77...
Сьогодні 10:10 1773
УПЛ. Динамо - Дніпро-1: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 10:02 1130
Ласкаво просимо в пекло. Десять найбожевільніших дербі світу
Сьогодні 09:00 6591 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Поліція відкрила справу про расизм через банери фанатів з критикою саудівських власників Ньюкасла
Поліція відкрила справу про расизм через банери фанатів з критикою саудівських власників Ньюкасла Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:32 211
Ласкаво просимо в пекло. Десять найбожевільніших дербі світу
Ласкаво просимо в пекло. Десять найбожевільніших дербі світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:00 6590 1
Син Холіфілда нокаутував Стенфорда. Відео нокауту
Син Холіфілда нокаутував Стенфорда. Відео нокауту Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:48 1900
Онук Мухаммеда Алі здобув яскраву перемогу нокаутом у другому раунді. Відео нокауту
Онук Мухаммеда Алі здобув яскраву перемогу нокаутом у другому раунді. Відео нокауту Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:33 416
45-річний Ємельяненко потужно нокаутував Джонсона в першому раунді
45-річний Ємельяненко потужно нокаутував Джонсона в першому раунді Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:15 1378
Так уміє лише Ярмоленко: фантастичний гол пізахисника в ворота збірної Польщі
Так уміє лише Ярмоленко: фантастичний гол пізахисника в ворота збірної Польщі Андрій Твердохліб
Вчора 23:27 8711
Слава Україні! Переможне гасло від українського кікбоксера на чемпіонаті світу
Слава Україні! Переможне гасло від українського кікбоксера на чемпіонаті світу Андрій Твердохліб
Вчора 20:49 1695 2
Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті
Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті Андрій Твердохліб
Вчора 19:57 1697
Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога
Дівчина дня. Дружина Андрія Ярмоленка - Інна - його головна перемога Андрій Твердохліб
Вчора 18:40 1173
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 32!
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 32! Valeriy Ruchka
Вчора 17:37 4020
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:40 Футбол Ювентус - Сассуоло: Де дивитися матч Серії А 49
14:25 Футбол Болонья - Мілан 2:4. Огляд матчу 76
14:19 Блог Бекхем стане обличчям чемпіонату світу-2022 у Катарі 86
14:10 Футбол Кобін: Я звик до того, що не можу підозрювати людей, які мене оточують 121
14:01 Пряма трансляція Українська Суперліга. Хімік - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE 514
13:55 Футбол Мілан - Торіно: Де дивитися матч Серії А 132
13:47 Пряма трансляція УПЛ. Рух - Минай: онлайн-трансляція. LIVE 1098
13:40 Хокей. УХЛ Кременчук - Білий Барс 11:1. Огляд матчу 133
13:25 Футбол Бєсєдін: Не хочеться ставити якісь терміни повернення на футбольне поле 160
13:17 Блог Сьогодні б Прокопенку було 77 років: Найвідоміші цитати тренера 165
13:16 Пряма трансляція Серія А. Аталанта - Удінезе: онлайн-трансляція. LIVE 869
13:09 Футбол Кобін: Мене не цікавить, де президент ФК Минай бере гроші 228
12:55 Футбол Армінія - Боруссія Д 1:3. Огляд матчу 139
12:45 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 534
12:39 Футбол Спеція - Дженоа: Де дивитися матч Серії А 159
12:25 Футбол Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1. Огляд матчу 178
12:17 Блог Стівенсон - Геррінг: відоогляд бою 122
12:10 Футбол Кобін: У нас була підвищена премія за нічию із Шахтарем 281
12:09 Пряма трансляція УПЛ. Зоря - Колос: онлайн-трансляція. LIVE 799
11:59 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 819
11:55 Футбол Оболонь - Агробізнес: Де дивитися матч Першої ліги 225
11:50 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 566
11:44 Пряма трансляція Ліга 1. Марсель - ПСЖ: онлайн-трансляція. LIVE 791
11:40 Хокей Ференцварош - Сокіл 1:4. Огляд матчу 226
11:35 Пряма трансляція АПЛ. Вест Гем - Тоттенгем: онлайн-трансляція. LIVE 618

Кобін: Я звик до того, що не можу підозрювати людей, які мене оточують

Сьогодні 14:10 121 0
Фахівець розповів про дивні матчі ФК Минай
Кобін: Я звик до того, що не можу підозрювати людей, які мене оточують
#Кобін, #Минай

Джерело - BurBuzz.

Екстренер Миная Василь Кобін припускає можливість того, що хтось із команди міг зливати інформацію про тренерські заготовки. 

Про це заявив сам фахівець.

"Були матчі, де суперник був повністю готовий до стандартних положень, які ми награвали перед грою. Мова про кутові, штрафні удари, флангові передачі і навіть аути - все було перекрито. 

Чи не виникало у підозри, що хтось здає цю інформацію? Я завжди копаюся в собі. Думаю, що я зробив не так і неправильно? Що я упустив? Я звик до того, що не можу підозрювати людей, які мене оточують. Моя совість не дозволяє мені цього.

Але такі моменти були у двох або трьох матчах, коли ми знали про проблему суперника в певних зонах, а в грі вони вже діяли інакше. Може вони просто зробили висновки, а може хтось і зливав інформацію", - сказав Кобін.

Коментарі ()