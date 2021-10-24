Фахівець розповів про дивні матчі ФК Минай

Екстренер Миная Василь Кобін припускає можливість того, що хтось із команди міг зливати інформацію про тренерські заготовки.

Про це заявив сам фахівець.

"Були матчі, де суперник був повністю готовий до стандартних положень, які ми награвали перед грою. Мова про кутові, штрафні удари, флангові передачі і навіть аути - все було перекрито.

Чи не виникало у підозри, що хтось здає цю інформацію? Я завжди копаюся в собі. Думаю, що я зробив не так і неправильно? Що я упустив? Я звик до того, що не можу підозрювати людей, які мене оточують. Моя совість не дозволяє мені цього.

Але такі моменти були у двох або трьох матчах, коли ми знали про проблему суперника в певних зонах, а в грі вони вже діяли інакше. Може вони просто зробили висновки, а може хтось і зливав інформацію", - сказав Кобін.