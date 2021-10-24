Від послуг Артема Мілевського та Євгена Селезньова тренери клубів УПЛ відмовлялися.

Про це заявив колишній головний тренер Миная Василь Кобін

"Чи потребують вони в особливому підході? Я б не сказав. Від них всі відмовлялися, ніхто з тренерів не хотів з ними працювати. Але це порядні хлопці, які багато дали українського футболу, неординарні особистості.

Я не боявся, хотів з такими людьми працювати. Для мене як для молодого тренера це був колосальний досвід.

Конфлікт з Мілевським? Для мене це не конфлікт. Це історія, в якій Артем повинен був вирішити, навіщо йому футбол. Конфлікту не було, ми нормально розійшлися. Якщо я його десь зустріну - я його обійму.

Запрошення Селезньова - моя ідея. Від нього ж теж вся країна відмовилася, тренери не хотіли працювати. Той конфлікт, який у нього був в Колосі, теж пішов йому на користь. Але я не боявся, я знав його. Те, що він вміє забивати голи і віддається на полі на 100% - безсумнівно. Керівництво було трохи шоковане цією ідеєю", - зазначив Кобін.