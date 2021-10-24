Барселона - Реал: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Лунає гімн Барселони!
Команди виходять на поле!
Вперше за більше ніж 17 років Ель-Класіко відбудеться без Ліонеля Мессі!
Команди виходять на поле!
Визначилися стартові склади команд:
Барселона: Тер Штеген, Дест, Піке, Бускетс, Депай, Фаті, Альба, Ф. де Йонг, Мінгеса, Гарсія, Гаві
Реал: Куртуа, Мілітао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземіро, Васкес, Вінісіус, Родріго, Менді
Барселона прийматиме Реал у десятому турі Іспанської Ла-Ліги.
Ель-Класіко відбудеться в неділю, 24 жовтня, на стадіоні Камп Ноу. Початок о 17:15 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 17:00.