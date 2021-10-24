Барселона - Реал: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Лунає гімн Барселони!

Команди виходять на поле!

Вперше за більше ніж 17 років Ель-Класіко відбудеться без Ліонеля Мессі!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Барселона: Тер Штеген, Дест, Піке, Бускетс, Депай, Фаті, Альба, Ф. де Йонг, Мінгеса, Гарсія, Гаві

Реал: Куртуа, Мілітао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземіро, Васкес, Вінісіус, Родріго, Менді

Барселона прийматиме Реал у десятому турі Іспанської Ла-Ліги.

Ель-Класіко відбудеться в неділю, 24 жовтня, на стадіоні Камп Ноу. Початок о 17:15 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 17:00.