Бєсєдін: Динамо купило нападників, а грає Гармаш

Головний тренер Динамо Мірча Луческу довірає Денису Гармаша, який перекваліфікувався в нападника.

Про це заявив форвард киян Артем Бєсєдін.

"Тільки радий за Гармаша. Ми купили нападників, а грає Гармаш. Йому можна тільки аплодувати. Ми краще знаємо його характер, він хоче грати в футбол, це найголовніше, неважливо, де він буде. У нього є певні амбіції", - заявив нападник.

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"Так, є якісь нюанси, розмовляв з суддями раніше або ще щось, але він завжди виходив і переживав за результат, за клуб, це найголовніше. Він працює на тренуваннях, я це бачив, усі це бачили. Якби щось було не так, він би не грав. Містер йому довіряє, випускає, а Гармаш не підводить", - сказав Бєсєдін.