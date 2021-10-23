Баварія розгромила Гоффенгайм. Результати матчів 9 туру Бундесліги

Боруссія Дортмунд здолала Армінію

Джерело - Чемпіон.

У 9-му турі німецької Бундесліги відбулися чотири матчі

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

9 тур, 23 жовтня

Армінія - Боруссія Д 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 31 Джан(П), 0:2 - 45 Хуммельс, 0:3 - 72 Беллінгем, 1:3 - 87 Клос(П)

Баварія - Гоффенгайм 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Гнабрі, 2:0 - 30 Левандовський, 3:0 - 82 Шупо-Мотінг, 4:0 - 87 Коман

Вольфсбург - Фрайбург 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Лінхарт, 0:2 - 68 Холер

Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Хргота(П), 1:1 - 47 Поульсен, 2:1 - 53 Форсберг(П), 3:1 - 65 Собослаї, 4:1 - 88 Новоа-Рамос

Сьогодні, 23 жовтня, у Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Герта - Боруссія М