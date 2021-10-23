 УПЛ. Верес - Маріуполь 2:0. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Верес - Маріуполь 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 17:12 140 0
Дубль оформив Михайло Шестаков Верес розібрався з Маріуполем у 12 турі УПЛ
УПЛ. Верес - Маріуполь 2:0. Огляд матчу
#Верес, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 12 туру УПЛ Верес у Луцьку обіграв Маріуполь.

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 23 жовтня

Верес - Маріуполь 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Шестаков, 2:0 - 81 Шестаков

Верес: Когут – Нємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат – Полюлях (Махнєв, 88), Петько – Г. Пасіч (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Є. Пасіч (Дахновський, 42) – Сергійчук (М. Шестаков, 46).

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко – Чех – Кащук (Світюха, 86), Топалов, Мишньов (Шостак, 86), Очеретько – Кулаков (В'юнник, 67).

Попередження: Сергійчук, 22, Г. Пасіч, 52 – Кащук, 35

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