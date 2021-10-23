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У рамках 12 туру УПЛ Верес у Луцьку обіграв Маріуполь.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 23 жовтня
Голи: 1:0 - 64 Шестаков, 2:0 - 81 Шестаков
Верес: Когут – Нємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат – Полюлях (Махнєв, 88), Петько – Г. Пасіч (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Є. Пасіч (Дахновський, 42) – Сергійчук (М. Шестаков, 46).
Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко – Чех – Кащук (Світюха, 86), Топалов, Мишньов (Шостак, 86), Очеретько – Кулаков (В'юнник, 67).
Попередження: Сергійчук, 22, Г. Пасіч, 52 – Кащук, 35