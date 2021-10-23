Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 жовтня, відбулися матчі 15 туру другої ліги.
Чемпіонат України - Друга ліга
15 тур, 23 жовтня
Група А
Карпати Галич - Епіцентр 0:1 (0:0)
Чернігів - Чайка 2:2 (1:0)
Буковина - Любомир 4:1 (4:0)
АФСК Київ - Рубікон 1:1 (0:1)
Група Б
Нікополь - Скорук 0:1 (0:1)
Суми - Перемога 1:2 (0:1)
Реал Фарма - Кристал 2:1 (1:0)
Тростянець - Енергія 2:1 (1:1)
Балкани - Вовчанськ 1:1 (0:1)
Вікторія - СК Полтава 1:0 (0:0)
Таврія - Яруд 1:0 (1:0)
Сьогодні, 23 жовтня, відбудеться ще один поєдинок:
17:00. Карпати - Мукачево