Чернігів та Чайка сильнішого не виявили

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 жовтня, відбулися матчі 15 туру другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга

15 тур, 23 жовтня

Група А

Карпати Галич - Епіцентр 0:1 (0:0)

Чернігів - Чайка 2:2 (1:0)

Буковина - Любомир 4:1 (4:0)

АФСК Київ - Рубікон 1:1 (0:1)

Група Б

Нікополь - Скорук 0:1 (0:1)

Суми - Перемога 1:2 (0:1)

Реал Фарма - Кристал 2:1 (1:0)

Тростянець - Енергія 2:1 (1:1)

Балкани - Вовчанськ 1:1 (0:1)

Вікторія - СК Полтава 1:0 (0:0)

Таврія - Яруд 1:0 (1:0)

Сьогодні, 23 жовтня, відбудеться ще один поєдинок:

17:00. Карпати - Мукачево