Перемога в Ель Класіко надихає команду та додає сил і впевненості.

Про це розповів захисник Барселони Жерард Піке.

"Результат в Ель Класіко дорожчий, ніж три очки. Перемога над одвічним ворогом надихає і додає силу і впевненість. Вигравши класіко, ти виходиш на наступні матчі сильніше.

Перемога над Реалом - це сигнал, ти показуєш, що готовий боротися за перемогу в Ла Лізі. Ми в хорошому стані і готові до боротьби.

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У класико немає фаворитів. Цей матч стоїть осібно, перед ним не так важливо, хто як готовий. Ми пройшли через кризові моменти, але зараз повертаємося. Обидві команди підійшли до класіко в схожому стані.

Такі клуби, як Барселона або Реал, завжди потребують топ-гравця, який здатний вирішити результат матчу і вміє забивати. З Барселони пішов найважливіший гравець в історії футболу, Лео Мессі. Ми повинні залишатися реалістами.

Фаті всього 18 років, ми можемо задавити його відповідальністю. Не потрібно на нього насідати, і це піде на користь і йому, і клубу. Вони з Вінісіус трохи відрізняються. Бразилець швидший, він більш вибуховий, але у Ансу дар - він знаходить голи. Їх якості багато в чому схожі, вони вміють обводити", - сказав Піке.