 Тренер Марселя: Мессі – найкращий гравець світу | Футбол | Champion.com.ua
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Тренер Марселя: Мессі – найкращий гравець світу

Сьогодні 13:13 207 0
Хорхе Сампаолі прокоментував гру Ліонеля Мессі
Тренер Марселя: Мессі – найкращий гравець світу
Фото - gettyimages
#Мессі, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Марселя Хорхе Сампаолі оцінив нападника ПСЖ Ліонеля Мессі перед недільним матчем з паризьким клубом.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст.

"Мої спогади про Мессі пов'язані з його тренуваннями й грою на полі. На жаль, обставини склалися не дуже сприятливо, щоб витягти з спільної роботи багато користі.

У нього відмінна кар'єра на ТОП-рівні, він вічний гравець завдяки професіоналізму і залученості. Буде приємно знову побачити його на полі. Але не так все просто, він може сильно нашкодити нам в будь-який момент.

Актуально: Ліга 1. Марсель - ПСЖ: онлайн-трансляція. LIVE

Я грав проти Мессі і тренував його. Ми знаємо, що він найкращий гравець у світі, тому його складно контролювати. Треба мінімізувати індивідуальність ПСЖ. Варто переконатися, що Лео далекий від наших воріт.

Якщо він поблизу воріт, всі ми знаємо, що це може погано закінчитися. Кращий спосіб зупинити такого футболіста - контролювати гру", - сказав Сампаолі.

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