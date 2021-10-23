Майнц - Аугсбург 4:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Бундесліги Майнц вдома обіграв Аугсбург.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
9 тур, 22 жовтня
Майнц - Аугсбург 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 10 Онісіво, 2:0 - 15 Белль, 3:0 - 26 Буркгардт, 3:1 - 69 Зечірі, 4:1 - 71 Буркгардт
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Джерело - Чемпіон.
У 9 турі Бундесліги Майнц вдома обіграв Аугсбург.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
9 тур, 22 жовтня
Майнц - Аугсбург 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 10 Онісіво, 2:0 - 15 Белль, 3:0 - 26 Буркгардт, 3:1 - 69 Зечірі, 4:1 - 71 Буркгардт