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Бакалов: 12 футболістів ЛНЗ захворіли на коронавірус

Сьогодні 10:41 135 0
Юрій Бакалов прокоментував спалах коронавірусу у ЛНЗ
Бакалов: 12 футболістів ЛНЗ захворіли на коронавірус
#ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.

У команді Другої ліги ЛНЗ Черкаси спалах коронавірусу.

Про це розповів головний тренер команди Юрій Бакалов.

"Поки ситуація не дуже хороша. На сьогодні 12 футболістів і 5 осіб персоналу захворіли. У тому числі і я. Є хлопці у яких важка форма захворювання, а є і ті, хто переносить у легкій. Були випадки й безсимптомного перенесення. Останнє тестування, котре ми проводили в суботу, показало що люди хворі.

Ми під наглядом лікарів і постійно на зв'язку. Ведеться моніторинг. Хлопці на самоізоляції. Щовечора скидають показання своєї температури. Всі зараз під контролем. У понеділок ми плануємо провести загальнокомандне тестування, щоб розуміти на який хто стадії", - сказав Бакалов.

Нагадаємо, що внаслідок даної ситуації може не відбутися поєдинок 1/8 Кубка України ЛНЗ - СК Дніпро-1, запланований на 28 жовтня.

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