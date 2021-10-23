Бакалов: 12 футболістів ЛНЗ захворіли на коронавірус

Джерело - Чемпіон.
У команді Другої ліги ЛНЗ Черкаси спалах коронавірусу.
Про це розповів головний тренер команди Юрій Бакалов.
"Поки ситуація не дуже хороша. На сьогодні 12 футболістів і 5 осіб персоналу захворіли. У тому числі і я. Є хлопці у яких важка форма захворювання, а є і ті, хто переносить у легкій. Були випадки й безсимптомного перенесення. Останнє тестування, котре ми проводили в суботу, показало що люди хворі.
Ми під наглядом лікарів і постійно на зв'язку. Ведеться моніторинг. Хлопці на самоізоляції. Щовечора скидають показання своєї температури. Всі зараз під контролем. У понеділок ми плануємо провести загальнокомандне тестування, щоб розуміти на який хто стадії", - сказав Бакалов.
Нагадаємо, що внаслідок даної ситуації може не відбутися поєдинок 1/8 Кубка України ЛНЗ - СК Дніпро-1, запланований на 28 жовтня.