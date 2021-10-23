Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко, після поразки від Металіста 1925, визнав наявні проблеми всередині команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Що з командою? Мені б хотілося самому почути це від хлопців. Потрібно розібратися всередині колективу, провести роботу над помилками. Нам нічого не залишається як більше працювати і готуватися до наступної гри.

У першому таймом все йшло за планом. Могли до 15-ї хвилині вигравати 2:0, але пропущений м'яч в роздягальню психологічно надломив нас. У другому таймі складно було впізнати команду. Кожна помилка ставала для нас фатальною.

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У попередній грі Ворскла пробила чотири рази – забили три. Мабуть, рівень гравців Металіста 1925 дуже високий, якщо кожен момент вони реалізовують. А нам потрібно більше працювати.

Якщо ми не можемо виграти, отже щось не так. Ми готові до будь-якого рішення, яке прийме президент. Команда не показує того результату, на який розраховували.

Як вибиратися з кризи? Якщо у нас буде така можливість, будемо готуватися до наступної гри. Попереду ще достатньо ігор. Якщо всі чекали від Інгульця боротьби за медалі – абсурд. Наше поточне положення відображає реальний стан речей", – сказав Лавриненко в ефірі Футбол 1.