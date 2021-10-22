Тренер Олександрії: Десна - збалансована команда

Олександрія буде грати на перемогу у матчі 12 туру УПЛ проти Десни.

Про це розповів головний тренер Олександрії Юрій Гура.

"Дорога була нормальною, настрій бойовий. Трохи важкувато через кадрових втрат: вибули і Ковалець, і Гринь, але настрій і у нас, і у хлопців позитивний. У нас в команді 27 осіб, я думаю, що знайдемо ким їх замінити.

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Суперник досить-таки голодний, у них хороші виконавці, такі як Юрченко, Будківський, Безбородько, Калитвинцев. Це збалансована команда, але у нас є план на кожну гру.

Гра все покаже. Ми вийдемо на поле і будемо думати про перемогу", - сказав Гура в ефірі Футбол 1.