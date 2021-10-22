Визначився новий медичний протокол УАФ для проведення футбольних матчів

Матчі з червоним рівнем епідемічної небезпеки можна проводити із заповненням трибун на 2/3

Джерело - УАФ.

УАФ опублікувала нову версію тимчасового медичного протоколу для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах карантину з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт асоціації.

Матчі з червоним рівнем епідемічної небезпеки можна проводити із заповненням трибун на 2/3, якщо у всіх учасників, крім неповнолітніх, є негативний ПЛР-тест, експрес-тест не більше ніж за 72 години до матчу, паспорт вакцинації або документ про одужання від ковіда.

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Якщо організатор матчу відмовляється дотримуватися перераховані вище заходи, то матчі повинні проходити без глядачів і за участю не більше 260 осіб за умови перебування не більше однієї людини на 4 кв.м.

Клуб-господар зобов'язаний організувати мінімум 2 вхідних контроля з температурним скринінгом.

За рішенням клубу-господаря допускається проведення пресконференції з журналістами, за умови використання учасниками захисних масок або респіраторів. Кількість учасників пресконференції не повинно перевищувати однієї людини на 4 кв.м.

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Проведення флеш-інтерв'ю по можливості повинно відбуватися на території футбольного поля або в спеціальному приміщенні з дотриманням обмеження не більше однієї людини на 4 кв.м.