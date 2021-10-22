Манчестер Юнайтед найбільше підтримує Суперлігу з ТОП-клубів АПЛ

Клубам АПЛ комфортно почувають себе у власному чемпіонаті

Джерело - The Athletic.

Клуби "великої шістки" АПЛ - Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Арсенал і Тоттенгем з підозрою ставляться до того, що хтось із конкурентів все ще може підтримувати проект Суперліги Європи.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерел, МЮ як і раніше з найбільшим ентузіазмом з усіх команд відноситься до турніру, з огляду на те, наскільки важливими фігурами були власник клубу Джоел Глейзер і віцепрезидент Ед Вудворд в початкових планах, коли про створення Суперліги було тільки оголошено.

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Крім того, з підозрою ставляться до позиції Ман Сіті, який стрімко вийшов з проекту. Джерело з клубу "великої шістки" повідав про серйозні розбіжності з Сіті.

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При цьому за останні шість місяців в клубах АПЛ зміцнюється усвідомлення того, що у них і так усе добре в умовах зростаючого фінансового впливу Прем'єр-ліги. Сама присутність в лізі дає їм реальну конкурентну перевагу перед суперниками в Європі. А Суперліга для іспанських і італійських клубів - була спробою скоротити розрив між ними і найкращими англійськими командами.