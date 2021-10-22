 Анчелотті: З Шахтарем була наша найкраща гра, у нас все вийшло | Футбол | Champion.com.ua
Помер колишній гравець збірної СРСР Морозов
Сьогодні 09:28 716
У Суперлізі можуть з'явитися українські клуби
Сьогодні 12:42 137
Визначився найкращий гравець матчу ЦСКА - Зоря
Сьогодні 10:31 261
Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:58 514
Барселона - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:10 3270
Зоря обіграла ЦСКА у 3 турі Ліги конференції
Вчора 23:55 1065
Ліга конференцій. ЦСКА - Зоря 0:1. Як це було
Вчора 23:54 10714
Мотор переміг Динамо Бухарест у Лізі чемпіонів
Вчора 21:42 653
Збірна України розгромила Фарерські острови у відборі на ЧС-2023
Вчора 20:53 947
Журналіст підтвердив повернення Маліновського у збірну України
Вчора 20:10 1079
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс
ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:40 86
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків
Український клуб здобув першу перемогу на стадії групового етапу єврокубків Віктор Слюсаренко
Сьогодні 00:34 495
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА
Аллах'яр неймовірним ударом вивів вперед Зорю у матчі з ЦСКА Віктор Слюсаренко
Вчора 23:27 807
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19
Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19 Віктор Слюсаренко
Вчора 21:50 494
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму
Юний вболівальник попросив футболку Мессі в обмін на свою маму Віктор Слюсаренко
Вчора 19:09 1045
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження
Моя королева: Зінченко зворушливо привітав Седан із Днем народження Віктор Слюсаренко
Вчора 17:50 852
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram
Ікарді здійснив відчайдушний вчинок в Instagram Віктор Слюсаренко
Вчора 15:35 772
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу
Український коментатор назвав Росію окупантом під час матчу Андрій Дунець
Вчора 15:22 1910 2
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках
Вірність та надійність: Білодід назвала якості, які найбільше цінує у чоловіках Віктор Слюсаренко
Вчора 14:05 548
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста
Поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста Віктор Слюсаренко
Вчора 12:48 495
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації
З ножем на тварину: Російський боксер убив ведмедя та потрапив до реанімації Віктор Слюсаренко
Вчора 11:48 7647
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА
Попереду Одом та Дрю: Ламело Болл встановив новий рекорд НБА Віктор Слюсаренко
Вчора 10:35 435
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою
Роналду опублікував емоційний пост після перемоги Манчестер Юнайтед над Аталантою Віктор Слюсаренко
Вчора 09:18 1735
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста
Засмучений поразкою від Лестера: Вболівальник Спартака побив журналіста Віктор Слюсаренко
Вчора 07:31 2243
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги
ТОП-10 моментів четвертого тижня Суперліги Віктор Слюсаренко
20.10.2021 20:37 426
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо
Піке вивів вперед Барселону у матчі з Динамо Віктор Слюсаренко
20.10.2021 20:23 541
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком
Дака оформив найшвидший хет-трик в історії Ліги Європи у матчі зі Спартаком Віктор Слюсаренко
20.10.2021 19:29 1022 1
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо
Ретро дня. Гол Сергія Реброва у ворота Барселони - один із найкращих в історії Динамо Андрій Твердохліб
20.10.2021 16:44 11880
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо
Гармата від Кумана. Головний тренер Барселони забивав Динамо Valeriy Ruchka
20.10.2021 12:58 2208
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів
Клуб Вернидуба жорстко осоромився у Твіттері перед матчем Ліги чемпіонів Андрій Дунець
20.10.2021 11:49 1783
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:58 Футбол Айнтрахт - Олімпіакос 3:1. Огляд матчу 33
12:42 Футбол У Суперлізі можуть з'явитися українські клуби 137
12:40 Блог ВІДЕО. Каррі забив два фантастичні триочкові в кінцівці гри з Кліпперс 97
12:36 Пряма трансляція Українська Суперліга. Одеса - Прометей: онлайн-трансляція. LIVE 416
12:27 Футбол Ліга чемпіонів. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 97
12:15 Футбол Гол Аллах'яра претендує на звання найкращого в 3 турі Ліги конференцій 167
11:58 Футбол Анчелотті: Ель-Класіко - це особливий матч для Іспанії 147
11:43 Футбол Спарта - Ліон 3:4. Огляд матчу 157
11:30 Футбол Головний тренер ЦСКА Софія: Арбітр не призначив 2 пенальті у ворота Зорі 317
11:14 Футбол Вернидуб: Перемога над ЦСКА Софія дасть Зорі хороший імпульс 204
10:54 Футбол Ліга чемпіонів. Динамо - Баварія: онлайн-трансляція 227
10:44 Футбол Наполі - Легія 3:0. Огляд матчу 187
10:34 Футбол Ліга конференцій. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група C 2492
10:31 Футбол Визначився найкращий гравець матчу ЦСКА - Зоря 261
10:13 Футбол Циганков про гру в Лізі чемпіонів: Це наш рівень, потрібно рости 361
09:58 Футбол Україна скоротила відставання від Росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА 514
09:42 Футбол ПСВ - Монако 1:2. Огляд матчу 221
09:28 Футбол Помер колишній гравець збірної СРСР Морозов 716
09:12 Хокей Рейнджерс переграв Нешвілл, Коламбус здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ 289
08:53 Футбол Вест Гем - Генк 3:0. Огляд матчу 760
08:48 Пряма трансляція Українська Суперліга. Хімік - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 1096
08:41 Баскетбол Голден Стейт здолав Кліпперс, Маямі розгромили Мілвокі. Результати матчів НБА 352
08:38 Пряма трансляція Українська Суперліга. Миколаїв - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 1143
08:29 Футбол Десна зіграє з Олександрією, Металіст 1925 прийме Інгулець. Розклад матчів УПЛ 414
08:28 Пряма трансляція Українська Суперліга. Кривбас - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE 1006

Анчелотті: Ель-Класіко - це особливий матч для Іспанії

Сьогодні 11:58 147 0
У кожній країні є особливі ігри, на думку італійця
Анчелотті: Ель-Класіко - це особливий матч для Іспанії
#Реал, #Анчелотті

Джерело - офіційний сайт Реала.

Мадридський Реал провів проти Шахтаря (0:5) свою найкращу гру.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Це особливий матч. У кожній країні є особливі ігри, наприклад, Інтер - Мілан, Челсі - Тоттенгем, Баварія - Боруссія Дортмунд. Класіко - це особливий матч для Іспанії, він найбільш важливий для фанатів. Це не звичайна гра. Мій спосіб підготовки - максимальний спокій і максимальна концентрація", - заявив "Папа Карло".

  АктуальноБарселона - Реал: онлайн-трансляція

"З Шахтарем була наша найкраща гра, у нас все вийшло, і ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Барселона повертається. У команди було багато проблем, але поступово вона знову знаходить свою ідентичність і стає краще", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Барселона хоче перехопити трансферну ціль Реала.

Коментарі ()