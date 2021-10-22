Мадридський Реал провів проти Шахтаря (0:5) свою найкращу гру.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Це особливий матч. У кожній країні є особливі ігри, наприклад, Інтер - Мілан, Челсі - Тоттенгем, Баварія - Боруссія Дортмунд. Класіко - це особливий матч для Іспанії, він найбільш важливий для фанатів. Це не звичайна гра. Мій спосіб підготовки - максимальний спокій і максимальна концентрація", - заявив "Папа Карло".

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"З Шахтарем була наша найкраща гра, у нас все вийшло, і ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Барселона повертається. У команди було багато проблем, але поступово вона знову знаходить свою ідентичність і стає краще", - сказав Анчелотті.