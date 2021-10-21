Гасперіні: Аталанта була близькою до перемоги над Манчестер Юнайтед

Аталанта була близькою до перемоги у матчі проти Манчестер Юнайтед у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

"У матчах з такими командами, як Манчестер Юнайтед, один момент може вирішити результат поєдинку. Якби нам вдалося забити третій гол, а ми були дуже близькі до цього, думаю, що ми могли перемогти.

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Нам не вистачало кількох гравців, але у тих, хто грав, все вийшло. Ми знали, що МЮ сильний. Ми вчимося на таких матчах, але в якийсь момент ми хочемо перестати вчитися і домагатися більшого", - відзначив Гасперіні.