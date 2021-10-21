Левандовський підкорив чергове досягнення у Лізі чемпіонів

Джерело - isport.ua.
У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Бенфіка грала проти мюнхенської Баварії.
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Португальці поступилися з рахунком 0:4. Один з голів на свій рахунок записав польський нападник баварців Роберт Левандовський.
Цей матч став особливим для поляка. Перемога над Бенфікою стала дев'ятнадцятою перемогою поспіль Левандовського в іграх Ліги чемпіонів. Ні у кого в історії немає такої довгої серії перемог в головному єврокубковому турнірі, як у Роберта.