Лукаку та Вернер отримали травми у матчі з Мальме

Під питанням їх участь в матчі з Норвічем

Нападники Челсі Ромелу Лукаку та Тімо Вернер отримали травми в матчі Ліги чемпіонів проти Мальме (4:0).

Про це повідомляє The Athletic.

Обидва були замінені ще в першому таймі: бельгієць травмував щиколотку після підкату захисника Мальме Лассе Нільсена, а німець покинув поле через проблеми з підколінним сухожиллям.

На відновлення обом форвардам знадобиться кілька днів, але їх участь в грі з Норвичем в суботу під питанням.

У нинішньому сезоні Лукаку забив чотири м'ячі в 10 матчах Челсі у всіх турнірах. Вернер забив двічі і віддав одну результативну передачу в дев'яти іграх.

Челсі зіграє з Норвічем в суботу, 23 жовтня. Початок матчу - о 14:30.