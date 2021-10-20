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Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони

Сьогодні 17:38 260 0
Визначилась форма команд
Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони
#Динамо, #Барселона

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє проти Барселони.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

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Динамо вийде на поле Камп Ноу у номінально домашньому білому екіпіруванні з блакитними ромбами (голкіпер – у салатовому), а господарі – у своєму третьому комплекті форми, виконаному в синьо-гранатових кольорах (воротар – у зеленому).

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Барселона - Динамо.

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