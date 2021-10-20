Де Дзербі назвав свою помилку у грі з Реалом

Непотрапляння півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка у стартовий склад гірників на матч з Реалом є помилкою головного тренера Роберто Де Дзербі.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Проблем з характером немає. Команда добре грала в першому таймі, але після другого або третього гола багато хто опустив руки. Таке іноді трапляється.

Відсутність Степаненка? Так, я згоден з приводу Тараса, але я приймаю рішення до матчу. Експерти кажуть вже після гри, але вони мають рацію", - сказав Де Дзербі.