Лаціо відсторонив дресирувальника орлів за фашистське вітання

Римський Лаціо відсторонив від роботи дресирувальника орлів Хуана Бернабе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У соцмережах поширилося відео, на якому чоловік відповідає фанатам на Стадіо Олімпіко римським салютом - привітанням італійських фашистів.

"Дізнавшись про існування відео, на якому Хуан Бернабе поводиться образливо по відношенню до клубу, фанатів і наших цінностей, ми вжили заходів. Співробітник був негайно відсторонений, можливе розірвання діючих контрактів", - йдеться в заяві клубу