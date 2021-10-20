Лаціо відсторонив дресирувальника орлів за фашистське вітання

Джерело - офіційний сайт Лаціо.
Римський Лаціо відсторонив від роботи дресирувальника орлів Хуана Бернабе.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У соцмережах поширилося відео, на якому чоловік відповідає фанатам на Стадіо Олімпіко римським салютом - привітанням італійських фашистів.
"Дізнавшись про існування відео, на якому Хуан Бернабе поводиться образливо по відношенню до клубу, фанатів і наших цінностей, ми вжили заходів. Співробітник був негайно відсторонений, можливе розірвання діючих контрактів", - йдеться в заяві клубу
Раніше Лаціо перемогло Інтер.