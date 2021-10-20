Джерело - Sport.ua.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу робить хорошу роботу.
Про це заявив колишній наставник киян Сергій Ребров.
"Барселона - це завжди Барселона. Я дуже поважаю цей клуб, тому що у нього є школа, ідентичність. Мірча Луческу робить хорошу роботу, поважаю його, тому що він хоче перемагати. Я як тренер в першу чергу дбаю про перемогу", - заявив фахівець.
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"Коли я закінчив кар'єру гравця, то хотів вчитися у найкращих тренерів і, наприклад, пішов до Гвардіоли і Клоппа. Моя дорога - завжди перемагати", - сказав Ребров
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