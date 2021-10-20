Головний тренер Динамо Мірча Луческу робить хорошу роботу.

Про це заявив колишній наставник киян Сергій Ребров.

"Барселона - це завжди Барселона. Я дуже поважаю цей клуб, тому що у нього є школа, ідентичність. Мірча Луческу робить хорошу роботу, поважаю його, тому що він хоче перемагати. Я як тренер в першу чергу дбаю про перемогу", - заявив фахівець.