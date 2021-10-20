Початок гри заплановано на 11 листопада

Джерело - УАФ.

Товариський поєдинок між збірними України та Болгарії відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець.

Про це повідомляє УАФ.

Початок гри заплановано на 11 листопада, 19:30 за київським часом.

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За п’ять днів після поєдинку збірна України проведе заключний матч відбору ЧС-2022. Синьо-жовті зіграють проти Боснії і Герцеговини в Зениці, на стадіоні Біліно Поле 16 листопада о 21:45.

Нагадаємо, збірна України не здолала Боснію і Герцеговину.