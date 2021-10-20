Де Дзербі: Бензема був у чистому офсайді, це неправильно правило

Шахтар пропустив гол з офсайду

Донецький Шахтар провів непоганий перший тайм у поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реалу.

Про це заявив головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Ні, це не найжахливіша поразка в моїй кар'єрі. Насправді, я повинен приймати рішення, як грає моя команда, ще до початку матчу. Іноді для тренерів виникають такі ситуації, коли можна і програти. Але я думаю, що моя команда намагалася показати свій футбол", - заявив фахівець.

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"У першому таймі ми навіть непогано грали. Звичайно, була ситуація, коли ми пропустили перший гол. Бензема був у чистому офсайді. Це неправильне правило, за яким зарахували цей гол".

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