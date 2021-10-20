Кочергін не потрапив до заявки Зорі на матч з ЦСКА Софія

Поєдинок відбудеться завтра, 21 жовтня

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3 туру Ліги конференцій луганська Зоря на виїзді зіграє з софіївським ЦСКА.

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Віктор Скрипник визначився із заявкою на цей поєдинок.