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Кочергін не потрапив до заявки Зорі на матч з ЦСКА Софія

Сьогодні 10:54 100 0
Поєдинок відбудеться завтра, 21 жовтня
Кочергін не потрапив до заявки Зорі на матч з ЦСКА Софія
#Зоря, #ЦСКА Софія, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3 туру Ліги конференцій луганська Зоря на виїзді зіграє з софіївським ЦСКА.

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Віктор Скрипник визначився із заявкою на цей поєдинок.

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