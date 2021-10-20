Кочергін не потрапив до заявки Зорі на матч з ЦСКА Софія

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру Ліги конференцій луганська Зоря на виїзді зіграє з софіївським ЦСКА.
Актуально: Матч ЦСКА Софія - Зоря розсудить австрійський арбітр
Віктор Скрипник визначився із заявкою на цей поєдинок.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У матчі 3 туру Ліги конференцій луганська Зоря на виїзді зіграє з софіївським ЦСКА.
Актуально: Матч ЦСКА Софія - Зоря розсудить австрійський арбітр
Віктор Скрипник визначився із заявкою на цей поєдинок.