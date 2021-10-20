Нагадаємо, Шахтар та Динамо ще не забивали на груповій стадії Ліги чемпіонів

Чимало футболістів Шахтаря провели хороший матч проти Реала в 3-у турі групового етапу Ліги чемпіонів (0:5).

Про це заявив головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Багато наших футболістів сьогодні зіграли добре. Журналісти звертають більше уваги на остаточний результат, а я повинен звертати увагу на все. Я не можу відкидати те, що я бачив в першому таймі і що потім бачив у другому", - заявив фахівець.

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"У моєму останньому сезоні, коли я буду тренером Шахтаря, ми будемо грати в Лізі чемпіонів зовсім по-іншому. У моєму останньому сезоні в Шахтарі ми будемо грати в ЛЧ, як лідери", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Шахтар та Динамо ще не забивали на груповій стадії Ліги чемпіонів.