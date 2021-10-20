Поворознюк: Якщо я буду втручатися у тренерській процес, то нащо мені тренер?

Президент Інгульця Олександр Поворознюк не втручається у тренувальний процес команди.

Про це розповів сам функціонер у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.

"Ми ще не побачили при Петракові оптимального складу збірної, по-перше, а по-друге, мені дуже цікавий факт, коли Шевченко не взяв Буяльського ніхто не трагедії не робив. Просто в Шевченка тактика така, що Буяльський не вписувався у неї.

Петраков не взяв Маліновського і все що трагедія, але ж це тренер. Он про тренера всі казали, що я втручаюся і що тренер є, що його нема. От наберіть Лавриненка і спитайте, коли я його запросив його до себе тренувати клуб він приїхав і ні про зарплату, ні про інше запитав, а перше питання задав: а правда що ви втручаєтеся у тренерські справи? Я кажу, послухай шановний, якщо я буду втручатися у тренерській процес нащо мені тренер?", - заявив Поворознюк.