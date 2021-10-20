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Динамо лише один раз перемагало Барселону в Іспанії

Сьогодні 07:48 55 0
Динамо лише один раз перемагало Барселону в Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Історія протистояння Динамо та Барселони - досить пристойна. Команди зіграли між собою 12 поєдинків (10 в Лізі/Кубку чемпіонів - ред.).

Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

Вперше команди зустрілися в 1/4 фіналі Кубка Кубків 1990/91. У Києві синьо-гранатові перемгли - 1:2, а в Барселоні команди розійшлися нічиєю - 1:1.

Уже за рік команди зіграли в Кубку чемпіонів - Барселона впевнено виграла в обох матчах (0:2, 3:0). А ще через пітора роки команди влаштували неймовірний двобій. Динамо здобуло шикарну перемогу вдома, граючи в меншості (3:1), однак у гостях кияни не зуміли втримати переможний рахунок (4:1), незважаючи на феноменальний гол Реброва, який відкрив рахунок у матчі на Камп Ноу. Зазначимо, шикарний гол у тій грі зі штрафного забив у ворота Кутепова чинний головний тренер синьо-гранатових Рональд Куман.

А далі були дві епічні перемоги Динамо імені Лобановського та Шевченка. У груповому турнірі ЛЧ 1997/98 підопічні Лобановського двічі знищили Барсу, а в легендарному матчі на Камп Ноу (0:4) Андрій Шевченко оформив хет-трик.

У сезоні 2009/10 команди знову зустрілися в групі ЛЧ. Після поразки в Іспанії (2:0) Динамо вдома видало хороший поєдинок, але змазало кінцівку гри і Ліонель Мессі на 86-й хвилині приніс своїй команді перемогу (1:2).

У минулому сезоні Барселона двічі без проблем перемогла Динамо: 2:1 - вдома, 0:4 - на виїзді.

З іншими іспанськими командами Динамо зіграло 19 матчів - 2 перемоги (0 - у гостях), 7 нічиїх і 10 поразок. Барселона з іукраїнськими командами грала 9 разів (виключно з Шахтарем - ред.) - 6 перемог, дві поразки та 2 нічиї.

Нагадаємо, матч 3 туру Ліги чемпіонів Барселона - Динамо відбудеться 20 жовтня. Початок о 19:45 за київським часом. Текстова трансляція на нашому сайті розпочнеться о 19:30.

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