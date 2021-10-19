Модрич: Лунін не має ігрової практики, не відчуває ритму гри

Голкіпер Реала Андрій Лунін отримає шанс проявити себе у мадридському клубі.

Про це розповів півзахисник іспанського клубу Лука Модрич.

"Лунін – чудовий хлопець, дуже працьовитий. Він дуже багато працює на тренуваннях. Знаю лише кілька прикладів, щоб футболісти так багато працювали над собою.

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Розумію, наскільки йому важко, бо він не має ігрової практики, не відчуває ритму гри. Дивлячись на роботу, яку він здійснює, сподіваюся, у нього буде шанс, і він його використає", – заявив Модрич.