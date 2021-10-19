Ключовий гравець Аталанти пропустить матч проти Манчестер Юнайтед

Матч відбудеться 20 жовтня

Капітан Аталанти Рафаель Толой пропустить поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Гравець не потрапив в список команди, яка відправилася в Англію. Також разом з командою не вирушили Робін Госенс, Маттео Пессіна і Берат Джімсіті, які продовжують відновлюватися від травм. Руслан Маліновський потрапив у заявкуі очікується в стартовому складі.

Матч Манчестер Юнайтед - Аталанта відбудеться 20 жовтня. Початок зустрічі - 22:00.