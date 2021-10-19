Селезньов - про рекорд по голам в УПЛ: Роблю все можливе

Нападник Минаю Євген Селезньов має намір побити рекорд УПЛ за кількістю голів.

Про це він розповів порталу МУХА.

"Зрозуміло, що рекорд. Я спілкуюся з командою зараз. Я в роздягальні, я з ними. Вони всі тягнуться, слухають. Я від цього теж отримую задоволення. Хочеться і рекорд побити. Роблю все можливе. Залишилося 8 голів. Те пенальті не дають, то немає моментів, то два матчі дискваліфікації дали", - сказав Селезньов.