Анчелотті: Саме Лобановський почав піднімати інтенсивність гри

Джерело - Бомбардир.
Колишній тренер київського Динамо Валерій Лобановський зробив для футболу великі речі.
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Про це заявив наставник Реалу Карло Анчелотті.
"Лобановський - маестро футболу. Він робив для футболу великі речі. Багато що з того, що ми зараз робимо в тренувальному процесі, відбулося завдяки його роботі. Саме він почав піднімати інтенсивність гри", - сказав Анчелотті.
Нагадаємо, Шахтар зіграє проти мадридського Реала в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.