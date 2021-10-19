Анчелотті: Саме Лобановський почав піднімати інтенсивність гри

Колишній тренер київського Динамо Валерій Лобановський зробив для футболу великі речі.

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Про це заявив наставник Реалу Карло Анчелотті.

"Лобановський - маестро футболу. Він робив для футболу великі речі. Багато що з того, що ми зараз робимо в тренувальному процесі, відбулося завдяки його роботі. Саме він почав піднімати інтенсивність гри", - сказав Анчелотті.