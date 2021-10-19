Президент Інгульця Олександр Поворознюк за перемогу над Шахтарем у Кубку України 2017 року готовий був заплатити премію розміром 2 млн доларів.

Про це розповів сам функціонер у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.

"Моя мама не відпустила мене, коли хотіли взяти в інтернат в Донецьк.

Я пішов у технікум, і мене хотіли забрати, мене там побачив тренер, коли ми грали за Авангард-Інгул. І хотів забрати в інтернат, я був да 10 небі, бігав скакав, кричу: Мам моя мрія збудеться! Мама послухала, як це? Який Донецьк, вона думала, що Донецьк - це Африка.

Я думаю що я би не грав зараз. Футбол який проповідує Лавриненко - це атакуємо і захищаємось всією командою, а я був ледачий і міг до штрафної не вертатися всі два тайми. Тільки є можливість я завжди побіжу і завжди заб’ю.

Закінчив футбол перед армію, усе життя займався спортом і перші 100 грам випив у 22 роки, коли сестра виходила заміж. Я в армію йшов і не став що то таке 100 грам", - зазначив Поворознюк.