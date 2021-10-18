Єдиний гол організували брати Пасічи

Джерело - Чемпіон.

В 11 турі УПЛ Чорноморець вдома поступився Вересу.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь рівненського клубу.

Відзначимо, що Верес на 20-й хвилині залишився у меншості - арбітр вилучив захисника Валерія Кучерова.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

11 тур, 18 жовтня

Чорноморець - Верес 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Пасіч

Чорноморець: Кучерук – Вантух, Біловар, Кадірі (Дубко, 46), Путря – Авагімян (Кузик, 74), Михайленко, Смирний, Цітаішвілі – Ісаєнко (Вачіберадзе, 82), Ванат (Бугай, 74).

Верес: Когут – Нємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат – Полюлях (Махнєв, 88), Кучеров – Г. Пасіч (Дахновський, 88), Панасенко (Петько, 71), Є. Пасіч (Тимофієнко, 82) – М. Шестаков (Сергійчук, 71).

Попередження: Путря, 36, Вачіберадзе, 87 – Полюлях, 33, Панасенко, 39, Когут, 90+2

Вилучення: Кучеров, 19

Нагадаємо, Дніпро-1 обіграло Колос.