УЄФА покарав збірну Англії за поведінку фанатів

Віцечемпіони Європи не зможуть розраховувати на підтримку своїх уболівальників

УЄФА оголосила про покарання для збірної Англії – два матчі без глядачів (один – умовно з випробувальним терміном два роки).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Також Футбольна асоціація Англії покарана на 100 тисяч євро. Причинами такого покарання є поява сторонніх людей на полі, те, що вболівальники кидали на поле сторонні предмети, а також за безлади під час виконання національних гімнів. Окрім цього, англійські фанати сотнями проривались на Вемблі без квитків, провокуючи сутички зі стюардами, та влаштовували безлад в околицях стадіону.

Англії у листопаді належить провести два поєдинки у рамках кваліфікації до ЧС-2022 – 12 листопада вдома проти Албанії, а 15-го – на виїзді з Сан-Маріно.