Анчелотті: Лунін отримає ігрові хвилини упродовж сезону

Український голкіпер Реала Андрій Лунін матиме шанс проявити себе у мадридському клубі.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"Перспективи Луніна у Реалі? Він повинен ставати краще. Він уже добре грає. Я з ним говорив. Дам йому ігрові хвилини упродовж сезону. Але перед ним є Куртуа - один з найкращих воротарів світу сьогодні. Але всі бачать якості Андрія, що він хороший воротар. Він буде успішним у своїй кар'єрі", відзначив Анчелотті.