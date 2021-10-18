Президент Інгульця Олександр Поворознюк вводиться нову схему виплати заробітної плати гравцям команди.

Про це розповів сам функціонер у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.

"Я ж не знаю у кого як у когось криза. А у нас все стабільно, запасу хватає на роки три мінімум, навіть при тому якщо будуть не урожаї. Я насправді не розумію тих неймовірних зарплат футболістам, просто цього не розумію. Ми беремо просто стабільністю.

А зараз я ввожу нову схему виплати зарплат. Це будуть плаваючі зарплати, тобто якщо ти сидиш у запасі і отримують свої 50, то дурнем не треба бути. А треба виходить і працювати. Всі футболісти, які просто отримають свої бабки, сидять на тренувальному процесі, а потім ввечері ідуть з дівчиною гуляти.

Є контракт, як можна прописати? Все дуже просто, вони підписують контракт про плаваючі зарплати і все.

А якщо вони не погодяться? Значить будемо розривати контракти. Ті хто бояться конкуренції і розпускають соплі, це не для Інгульця", - заявив Поворознюк.