Тренер Олександрії: Ворскла - несолідна команда

Тренер Олександрії Сергій Лактіонов пояснив гучний скандал з тренером Ворскли Юрієм Максимовим у матчу 11 туру УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Нічого надзвичайного не сталося, проста суперечка. А Ворскла – несолідна команда. Ми обрали колір форми, у якій гратимемо, на правах господарів. А вони привезли свою зелену форму. І нас змусили її змінити.

Це відбулося на ранковій нараді. Хоча ми завчасно повідомляли і писали листи про те, що будемо грати у зелених барвах.

Актуально: Конфлікт між тренерами у матчі УПЛ ледь не переріс у бійку

Конфлікт з Юрієм Максимовим під час матчу Максимов хотів побити асистента Гури і навіть замахнувся кулаком стосувався, напевно, не цього? Якраз цього. Вони не солідні, ось і все. Так, я дав волю емоціям, гра була напружена. А про Максимова навіть не хочу говорити.

Хто розпочав цей конфлікт в межах технічної зони? Не можу сказати, хто перший. Просто воно було і все. Байдуже, хто перший.

Образи не тримаєте? У жодному разі. Образа одна – Ворскла не солідна команда. З їхнього боку так некрасиво робити. Коли команда-господар обирає форму і завчасно попереджає, а вони приїжджають у сіро-зеленій і нам доводиться змінювати все на ходу", - відзначив Лактіонов.