Рибалка: Динамо Реброва сильніше за Динамо Луческу

Мірча Луческу зміг за короткий термін створити хорошу команду у Динамо.

Про це розповів хавбек Олександрії Сергій Рибалка, який свого часу виступав за Динамо і виграв два титули УПЛ в команді Сергія Реброва.

"Луческу з Динамо за короткий проміжок зробив хорошу роботу, що ще раз доводить, що це дуже і дуже кваліфікований тренер. Порівняти з Динамо Сергія Реброва? Наше було сильнішим. Зараз 9-10 українців грає, а тоді - 4-5, напевно, було. У захисті були Хачеріді, Драгович, в півзахисті був Ленс, класний гравець, Велозу ще.

Мені здається, те Динамо було сильнішим. Зараз у Динамо є дисципліна на полі, через пас виходять в атаку. Приємно спостерігати за командою Луческу", - сказав Рибалка.