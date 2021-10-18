Джерело - Чемпіон.
Український хавбек Гента Роман Безус потрапив до команди тижня бельгійської Ліги Жюпіле за підсумками 11 туру.
Про це повідомляє SofaScora.
Українець отримав оцінку 8.7 за матч проти Ейпена (2:0).
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Джерело - Чемпіон.
Український хавбек Гента Роман Безус потрапив до команди тижня бельгійської Ліги Жюпіле за підсумками 11 туру.
Про це повідомляє SofaScora.
Українець отримав оцінку 8.7 за матч проти Ейпена (2:0).