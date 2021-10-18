Моурінью про 0:1 з Ювентусом: Рома була чудова

Раніше Ювентус переграв Рому

Джерело - Football Italia.

Рома була сильнішою за Ювентус у матчі 8 туру італійської Серії А (0:1).

Про це заявив головний тренер римлян Жозе Моурінью.

"Можу тільки сказати, що сьогодні я бачив відмінну Рому. Так я сказав гравцям в роздягальні. Так, ми говоримо про поразку і нулі очок, але Рома була чудова в усіх відношеннях. Я побачив сміливість, впевненість, віру. Очевидно, що поразка залишається поразкою, але потрібно дивитися на проект, на зростання команди з часом", - заявив Моурінью.

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"Я міг бачити все інакше, ніж ви, але я побачив, що команда, яка заслужила перемогти, програла. Такий футбол. Не хочу коментувати момент з пенальті. Поки що у мене немає всієї інформації, я не бачив повтор. Хочу абстрагуватися від події і зосередитися на тому, що робила моя команда", - сказав португалець.

Нагадаємо, Моурінью може очолити Ньюкасл.