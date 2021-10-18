Чорноморець зустрінеться з Вересом. Розклад матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 жовтня, відбудуться 1 матч 11 туру української Прем'єр-ліги.
Чорноморець прийматиме у себе Верес.
Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
11 тур, 18 жовтня
19:30. Чорноморець - Верес
Раніше Дніпро-1 обіграло Колос.
|№
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|2500
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|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 жовтня, відбудуться 1 матч 11 туру української Прем'єр-ліги.
Чорноморець прийматиме у себе Верес.
Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
11 тур, 18 жовтня
19:30. Чорноморець - Верес
Раніше Дніпро-1 обіграло Колос.