 Чорноморець зустрінеться з Вересом. Розклад матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Чорноморець зустрінеться з Вересом. Розклад матчу УПЛ

Сьогодні 08:43 180 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30
Чорноморець зустрінеться з Вересом. Розклад матчу УПЛ
#УПЛ, #Чорноморець, #Верес

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 жовтня, відбудуться 1 матч 11 туру української Прем'єр-ліги.

Чорноморець прийматиме у себе Верес.

Чемпіонат України - Прем'єр-Ліга
11 тур, 18 жовтня

19:30. Чорноморець - Верес

Раніше Дніпро-1 обіграло Колос.

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