Джерело - Чемпіон.

Футбол в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова - це в більшій мірі, мотивація, боротьба та бійцівські якості.

Про це заявив футболіст ФК Перемоги Артем Радченко, який грав під керівництвом тренера в юнацьких збірних України.

"У Петракова ми виходили здебільшого не в футбол грати, а боротися, бігати, стелитися в підкатах. За рахунок налаштування на гру, вертикального футболу, бійцівських якостей ми й вигравали матчі та турніри. Тоді ми були молодими, такий футбол проходив, але зараз розумію, що лише такою грою результату важко досягти. Тим не менше, ми пробивалися і на Євро, і на чемпіонат світу. Результат був", - сказав Радченко.

Радченко виступав за Металіст, Хайдук, Закарпаття та інші команди, а запам'ятався, у першу чергу, жахливим ДТП в нетверезому стані в Хорватії.