Куман: Барселоні потрібно брати 6 очок в матчах з Динамо

Барселона планує двічі обіграти Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів наставник іспанського клубу Рональд Куман.

"Ла-Ліга або Ліга чемпіонів? Найважливіший матч - наступний. Наша ситуація в чемпіонаті Іспанії дуже залежить від результатів зустрічей з Валенсією і Реалом.

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Ми розуміємо, що нам потрібно брати 6 очок в матчах з Динамо в Лізі чемпіонів. Нас чекає дуже цікавий тиждень", - відзначив Куман.