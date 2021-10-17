Гірник-Спорт та Волинь розписали мирову в 14 турі першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Волинь та Гірник-Спорт зіграли внічию в 14 турі першої ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - Перша ліга
14 тур, 17 жовтня
Гірник-Спорт - Волинь 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Климець, 1:1 - 77 Яворський
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Джерело - Чемпіон.
Волинь та Гірник-Спорт зіграли внічию в 14 турі першої ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат України - Перша ліга
14 тур, 17 жовтня
Гірник-Спорт - Волинь 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Климець, 1:1 - 77 Яворський