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Михайліченко у стартовому складі Андерлехта на матч з Сент-Трюйденом

Сьогодні 14:08 118 0
Поєдинок розпочнеться о 14:30
Михайліченко у стартовому складі Андерлехта на матч з Сент-Трюйденом
#Андерлехт, #Михайлыченко

Джерело - Чемпіон.

Сент-Трюйден прийматиме Андерлехт у рамках 11 туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Українець Богдан Михайліченко розпочне матч у стартовому складі.

Нагадаємо, Брюгге з Соболем розписав мирову з Левеном Кухаревича.

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