Джерело - Чемпіон.
Сент-Трюйден прийматиме Андерлехт у рамках 11 туру бельгійської Ліги Жюпіле.
Українець Богдан Михайліченко розпочне матч у стартовому складі.
Нагадаємо, Брюгге з Соболем розписав мирову з Левеном Кухаревича.
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Джерело - Чемпіон.
Сент-Трюйден прийматиме Андерлехт у рамках 11 туру бельгійської Ліги Жюпіле.
Українець Богдан Михайліченко розпочне матч у стартовому складі.
Нагадаємо, Брюгге з Соболем розписав мирову з Левеном Кухаревича.