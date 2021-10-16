Федорчук: Кар'єрі Супряги в Динамо кінець

Український нападник Владислав Супряга не зможе заграти у Динамо.

Про це розповів український тренер Олег Федорчук

"Те, що Луческу замінив Супрягу в першому таймі - це кінець його кар'єрі? Якщо говорити про кар'єру футболіста в середній команді, то це тільки початок. Якщо говорити про футболіста в команді рівня Динамо і Шахтаря - це кінець. Він рано потрапив у топовий клуб, йому треба ще працювати і отримати той багаж, який дасть йому впевненість. Він трохи скутий. У Дніпрі-1 він був на своєму рівні, у нього іноді виходили непогані ігри. Невідповідність рівня сковує футболіста і за видимої старанності у нього не виходить. Часто буває так, що за зовнішньою старанністю ми не бачимо його внутрішню невпевненість. Вона відчувається в прийнятті рішень, занадто повільно він приймає рішення.

Він не передбачає ситуації, він не грає. Він приймає рішення дуже прості, а футбол - це гра, в якій на перше місце ставиться прийняття рішень. Завжди з 4-5 варіантів хороших класний футболіст вибирає найкращий варіант, середній футболіст вибирає через раз, а Супряга відноситься до середніх футболістам якраз в контексті прийняття рішень. Навіть сьогодні м'яч відскочив від воротаря - порожні ворота, а він не був готовий. І це нападник.

Актуально: Луческу пояснив ранню заміну Супряги

Кар'єрі нічого не загрожує, просто амбіції треба зменшити.

Шкурін йому не конкурент, тому що вони приблизно одного рівня. Гармаш доводить і декласує його. Гармаш, якого три роки тому фактично списали.

Шанси в Динамо у нього, може, будуть, у нас є епідемія і різні травми. Завжди не треба опускати руки, але ми ж бачимо масу прикладів, той же Тимчик, той же Петраков не опустив руки. Не потрібно як Мілевський і Алієв опускати руки.

Шкода, звичайно, але мудрість, розум і хитрість начебто схожі. Ну схитрували і підписали контракт, ну і що. А мудрість - це якраз вести гравця, - сказав Федорчук.